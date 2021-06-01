Украинская теннисистка Марта Костюк с победы над чемпионкой Роллан Гаррос-2016 Гарбинье Мугурусой начала выступление на нынешнем Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом круге грунтового теннисного турнира серии Grand Slam Костюк хватило двух сетов, чтобы выйти во второй круг.

В первой партии она отдала сопернице всего один гейм. Второй сет выдался напряженным, но Костюк смогла дожать соперницу. В итоге 6:1, 6:4 в пользу Костюк.

Всего теннисистки провели на корте один час и 23 минуты.

Это была дебютная встреча спортсменок. А для Костюк — это первая победа над теннисисткой из тор-20 — Мугуруса является тринадцатой ракеткой мира.

За выход в третий круг украинка поспорит с победительницей пары Чжэн Сансай (Китай) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Сенсация от Калининой

В первом круге Ролан Гаррос 2021 еще одна украинка преподнесла сенсацию. 24-летняя Ангелина Калинина, которая впервые пробилась в основную сетку этого турнира, в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.

Калинина занимает 139 место в рейтинге WTA, но это не помешало ей обыграть 27-ю в рейтинге немку со счетом 6:2, 6:4.

Во втором круге Калинина сыграет с американкой Даниэль Роуз Коллинз.