Сборная Украины и команда Нидерландов встретятся 13 июня на стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме в рамках матча первого тура группового этапа финальной части Евро-2020 в квартете С.

Это будет уже третья встреча команд в истории. Ранее сборные встречались дважды в товарищеских матчах. Первая игра завершилась разгромной победой нидерландцев (3:0), а в последнем матче, состоявшемся в 2010 году, команды расписали ничью 1:1.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Франка де Бура. На победу сборной Нидерландов принимают ставки с коэффициентом 1.68. Успех сине-желтых оценивается в 6.10. Ничейный результат встречи — 3.70.

Встречу в Амстердаме доверили немецкой бригаде арбитров во главе с рефери Феликсом Брыхом. Ему будут ассистировать соотечественники: Марк Бош и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери исполнит Бартош Франковски.

Главный рефери системы VAR — Марко Фритц. Его ассистенты: Кристиан Дингерт и англичане Ли Беттс и Стюарт Атвелл.

Текстовая онлайн-трансляция матча Нидерланды — Украина начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.