Спортсменка Катерина Долган – померла в ДТП у 21 рік

На трасі Київ – Прилуки розбилася 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України Катерина Долган.
Про це повідомила керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Раніше спортсменка встановила рекорд у номінації Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері.
– І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій. Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю – Та, що біжить за Сонцем. Легкого бігу тобі у вічність, дівчинко, – підкреслила Вєтрова.
Ще два дні тому спортсменка брала участь у черговому забігу, який проводили у Сумах. Катерина Долган – кандидат в майстри спорту з легкої атлетики, призер численних змагань та Чемпіонатів України.
9 вересня 2020 року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. У цей день Катерина Долган пробігла за п’ять годин 51 км без перерви на відпочинок.
Фото: Лана Вєтрова