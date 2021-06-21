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Марія Степанюк |
Украина — Австрия — 0:1: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Украина — Австрия — 0:1: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Сборная Украины и команда Австрии встретятся 21 июня на Национальном стадионе в Бухаресте в рамках матча третьего тура группового этапа финальной части Евро-2020 в квартете С.

Это будет третья встреча команд в истории. Ранее они встречались лишь в товарищеских поединках: в 2011 году Украина праздновала минимальную победу, а в 2012 году — фортуна была на стороне австрийцев 3:2.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 2.26, а на подопечных Франко Фоды — 2.33. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 3.60.

Встречу в Бухаресте доверили турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Джюнейтом Чакыром. Ему будут ассистировать соотечественники: Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн. Обязанности четвертого рефери исполнит немец Даниэль Зиберт.

Главный рефери системы VAR — итальянец Массимилиано Иррати. Его ассистенты: Хосе Мария Санчес и Иньиго Прието (оба — Испания), а также испанец Хуан Мартинес Мунуера.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Австрия начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 19.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
20:18 - 21 июня

Цыганков не смог пробить головой после навеса Ярмоленко. Защитник первым был на мяче.

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20:16 - 21 июня

Цыганков сбил соперника неподалеку от своей штрафной. После навеса со стандарта Арнаутович прострелил вдоль ворот. Мяч вышел за пределы поля, никого не коснувшись.

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20:13 - 21 июня

Шлагер хорошо низом пробил из-за пределов штрафной. Бущан на месте!

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20:10 - 21 июня

Хинтереггер и Яремчук в штрафной Австрии немножко потолкались и оба упали на поле. Но все хорошо уже, футболисты в игре.

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20:07 - 21 июня

Сидорчук после отскока от защитника пытался пробить слета, но не попал по мячу.

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20:05 - 21 июня
Замена

Цыганков заменил в игре Малиновского.

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20:04 - 21 июня
Второй тайм

Украинцы разыграли мяч в центре поля. Верим в команду!

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20:04 - 21 июня

Команды вышли на поле на вторую игру.

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19:49 - 21 июня
Перерыв!

Чакыр отправляет футболистов на перерыв. Пока 1:0 в пользу австрийцев.

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19:48 - 21 июня

Малиновский сделал хороший вертикальный пас в штрафную на Яремчука, Роман мог пробивать с острого угла, но запутался в ногах и упустил момент.

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