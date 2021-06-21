Сборная Украины и команда Австрии встретятся 21 июня на Национальном стадионе в Бухаресте в рамках матча третьего тура группового этапа финальной части Евро-2020 в квартете С.

Это будет третья встреча команд в истории. Ранее они встречались лишь в товарищеских поединках: в 2011 году Украина праздновала минимальную победу, а в 2012 году — фортуна была на стороне австрийцев 3:2.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 2.26, а на подопечных Франко Фоды — 2.33. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 3.60.

Встречу в Бухаресте доверили турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Джюнейтом Чакыром. Ему будут ассистировать соотечественники: Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн. Обязанности четвертого рефери исполнит немец Даниэль Зиберт.

Главный рефери системы VAR — итальянец Массимилиано Иррати. Его ассистенты: Хосе Мария Санчес и Иньиго Прието (оба — Испания), а также испанец Хуан Мартинес Мунуера.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Австрия начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 19.00.