Обвинения в допинге сняты: Ястремская возвращается в теннис

Вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую оправдали в допинговом скандале, который разгорелся накануне Australian Open.

Во время расследования установили, что допинг попал в организм профессиональной спортсменки по небрежности. Об этом сообщила Федерация тенниса Украины в социальной сети Facebook.

Соответствующее решение принял Независимый трибунал. Таким образом, украинка теперь может вернуться в теннисный тур.

— Рада и испытала облегчение. Хочу поблагодарить всех вокруг за неизменную поддержку. Отдельное спасибо моему отцу. Я не могу дождаться, когда вернусь, — подчеркнула спортсменка на своей странице в Insragram.

Выступить на Уимблдоне Ястремской уже не удастся, поскольку сетки закрыли вчера. Сейчас девушку уже номинировали в Олимпийскую сборную на спортивные соревнования, которые состоятся вскоре в Токио.

Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую отстранили от спортивных соревнований по подозрению в употреблении допинга. Ее результат теста показал наличие запрещенных веществ в организме.

Сама спортсменка неоднократно говорила, что никогда их не принимала. По словам Ястремской, она была поражена и шокирована.

В то же время она заявляла, что местеролон мог находиться в препарате, который принимал ее бывший парень для поднятия потенции. Однако он опровергал это заявление.

Он сдал анализ мочи, чтобы подтвердить свои слова. Но парень отказался сдать для анализа образец своих волос. Из-за этого скандала Ястремскую отстранили от участия в спортивных соревнованиях.