Сборная Украины и команда Швеции встретятся 29 июня на стадионе Хэмпден Парк в Глазго в рамках матча 1/8 финала Евро-2020.

Это будет пятая встреча команд в истории. Последний раз они играли на стадии группового этапа Евро-2012. Тогда победу со счетом 2:1 одержали украинцы благодаря дублю Андрея Шевченко.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Янне Андерссона. На победу сборной Швеции принимают ставки с коэффициентом 2.41. Успех украинцев оценивается в 3.35. Ничейный исход встречи в основное время — 3.20.

Встречу в Глазго доверили итальянской бригаде арбитров во главе с рефери Даниэле Орсато. Ему будут ассистировать соотечественники: Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Давиде Маси.

Главный рефери системы VAR — итальянец Массимилиано Иррати. Его ассистенты: Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери.

Текстовая онлайн-трансляция матча Швеция — Украина начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.