Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории Евро

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории Чемпионатов Европы. Благодаря его мячу Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Он забил Швеции на отметке 120:37. Только турецкий игрок Семих Сентюрк забивал Хорватии на Евро-2008 позже, но тогда он сравнял счет, а его команда победила уже в серии пенальти. Гол Сентюрка был на 121:01.

Голевой пас на Довбика отдал Александр Зинченко. Перед этим он забил сам – и официально стал лучшим игроком матча.

Отметим, до старта Евро-2020 Довбик никогда в карьере не забивал за сборную Украины. В марте 2021 года Украина играла товарищеский матч с Бахрейном. Довбик тогда имел моменты, но не реализовал их. Главный тренер Андрей Шевченко тогда заявлял, что Довбик полноценно не готов к игре за сборную, хотя и имеет подходящие качества для конкуренции. В результате его взяли на Евро.

Кроме того, Довбик стал самым молодым игроком сборной Украины, который забил гол на Чемпионате Европы — в 24 года и 9 дней. До этого таким игроком был Зинченко, но рекорд последнего продержался менее двух часов.

В результате сборная Украины одержала волевую победу над Швецией (2:1) и продолжает борьбу за континентальное первенство.

Фото: УАФ