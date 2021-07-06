Грузинский защитник Давид Хочолава покидает донецкий Шахтер. 28-летний игрок продолжит карьеру в датском Копенгагене.

— Я очень рад, что переход наконец состоялся. Копенгаген — большой клуб с действительно хорошей историей, в частности в Европе, — отметил футболист.

За Шахтер Хочолава выступал на протяжении четырех лет. Сейчас он подписал контракт сроком до 2025 года с новым клубом.

Условия трансфера не разглашаются. Однако ранее в СМИ сообщалось, что продажа Хочолавы принесет оранжево-черным €2 млн и еще €2 млн бонусных.

По словам самого игрока, он давно знал об интересе к нему со стороны других клубов.

— Однако я всегда видел в Копенгагене прекрасные перспективы для себя, — объяснил Давид.

С 2017 года грузин выступал в составе горняков. За этот период он сыграл 83 матча и забил три гола.

Хочолава трижды становился чемпионом Украины в 2018, 2019 и 2020 годах, дважды брал Кубок в 2018-м и 2019-м, а также один раз — Суперкубок в 2017 году.

Также с 2017-го защитник играет за сборную Грузии. Он сыграл 28 поединков.

Источник: Шахтер

Фото: Шахтер