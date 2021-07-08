Долгожданное Евро-2020 стартовало 11 июня и продлится до 11 июля. Открытие состоялось на Стадио Олимпико в Риме, а решающий матч запланирован в Лондоне на легендарном Уэмбли.
Матчи Евро-2020 принимают 11 городов континента: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург. А всего в турнире принимают участие 24 команды.
По регламенту, на стадии группового этапа каждой из сборных предстоит сыграть по три матча. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Также в стадию плей-офф выйдут четыре из шести команд, занявшие третьи строчки в своих квартетах.
Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.
Групповой этап стартовал 11 июня и завершился 23 июня. Матчи 1/8 финала состоялись 26-29 июня, четвертьфиналы 2-3 июля, полуфиналы — 6-7 июля. Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей и турнирной таблицей Евро-2020.
Финал
Воскресенье, 6 июля
Лондон, стадион Уэмбли
1/2 финала
Вторник, 6 июля
Середа, 7 июля
1/4 финала
Пятница, 2 июня
Суббота, 3 июня
1/8 финала
Суббота, 26 июня
Воскресенье, 27 июня
Понедельник, 28 июня
Вторник, 29 июня
Групповой этап
1 тур
Пятница, 11 июня
Суббота, 12 июня
Воскресенье, 13 июня
Понедельник, 14 июня
Вторник, 15 июня
2 тур
Среда, 16 июня
Четверг, 17 июня
Пятница, 18 июня
Суббота, 19 июня
3 тур
Воскресенье, 20 июня
Понедельник, 21 июня
|19:00
|С
|Северная Македония
|0:3
|Нидерланды
|19:00
|С
|Украина
|0:1
|Австрия
|22:00
|В
|Россия
|1:4
|Дания
|22:00
|В
|Финляндия
|0:2
|Бельгия
Вторник, 22 июня
Среда, 23 июня
|19:00
|E
|Словаччина
|0:5
|Испания
|19:00
|E
|Швеция
|3:2
|Польша
|22:00
|F
|Германия
|2:2
|Венгрия
|22:00
|F
|Португалия
|2:2
|Франция
Турнирная таблица
Группа А
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Италия
|3
|3
|0
|0
|7
|0
|9
|2.
|Уэльс
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|4
|3.
|Швейцария
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|4.
|Турция
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|0
Группа В
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|9
|2.
|Дания
|3
|1
|0
|2
|5
|4
|3
|3.
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1
|3
|3
|4.
|Россия
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
Группа С
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Нидерланды
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|9
|2.
|Австрия
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|6
|3.
|Украина
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|4.
|Северная Македония
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2
|0
|7
|2.
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|4
|3.
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|4
|4.
|Шотландия
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швеция
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|7
|2.
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|3.
|Словакия
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
|4.
|Польша
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|1
Группа F