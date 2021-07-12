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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Доннарумма стал вторым вратарем в истории, которого признали лучшим игроком Евро

Джанлуїджі Доннарумма

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим игроком Евро-2020. К такому выводу пришли технические наблюдатели УЕФА.

22-летний футболист в финале Евро-2020 отбил два удара в серии пенальти и помог своей команде стать чемпионами Европы.

На поле он был дольше, чем кто-либо из игроков чемпионата, – 719 минут.

Во время группового этапа Доннарумма не пропустил ни одного мяча, на стадии плей-офф – четыре.

Первый пропущенный гол от Австрии был в 1/8 финала после более тысячи минут игрового времени.

Также в УЕФА отметили сейв Доннарумма в серии пенальти с Испанией в полуфинале.

По итогам Евро-1992 лучшим игроком турнира тоже стал голкипер. Такую награду получил вратарь сборной Дании Петер Шмейхель.

В финале Евро-2020 11 июля сборная Италии победила команду Англии в серии пенальти со счетом 3:2, экстра-таймы завершились со счетом 1:1.

Джерело: УЕФА

Фото: Getty Images

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