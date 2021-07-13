Знаменитому украинскому гимнасту Олегу Верняеву запретили ехать на Олимпийские игры 2020 в Токио. Более того, его дисквалифицировали на четыре года.

Причина дисквалификации, отсчет которой пошел еще с ноября 2020 года — допинг.

По словам олимпийского чемпиона Рио-2016, в его организме нашли мельдоний.

— В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. В моей жизни сейчас именно такая ситуация, — объяснил Верняев.

По его словам, арбитраж GEF (Комитет по этике в гимнастике) принял решение о том, что концентрации мельдония, который нашли в его организме, достаточно для дисквалификации сроком на четыре года и для запрета ехать на Олимпиаду 2020.

В то же время Верняев заметил, что попытается доказать свою невиновность.

— Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенных веществ, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки, — отметил Верняев.

Как добавил гимнаст, решение арбитража подлежит обжалованию, поэтому окончательные выводы делать рано.

— Вся борьба только начинается. Это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение о дисквалификации в CAS (суд Лозанны), — отметил гимнаст.

Олег Верняев участвовал в двух Олимпиадах. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро он выиграл золотую и серебряную медали.

Источник: Олег Верняев