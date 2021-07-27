Во вторник, 27 июля, украинский пловец Михаил Романчук одержал победу в полуфинальном заплыве на 800 м вольным стилем и с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады-2020 в Токио.
Украинец преодолел соответствующую дистанцию за 7:41.28. Это примерно на 1,5 секунды быстрее, чем предыдущий рекорд на чемпионате Европы в Будапеште 2021 года.
Таким образом спортсмен улучшил собственный результат и обновил рекорд Украины.
Еще один пловец Украины Сергей Фролов вышел в финал Олимпийских игр 2020, заняв восьмое место в общем рейтинге.
Фролов в 1/2 финала турнира проплыл дистанцию за 7:47.67.
Всего в финал попали топ-8 участников.
- Михаил Романчук (Украина) — 7.41,28;
- Флориан Велброк (Германия) — 7.41,77;
- Фоберт Финке (США) — 7.42,72;
- Феликс Аубек (Австрия) — 7.45,73;
- Гильерме Коста (Бразилия) — 7.46,09;
- Джек Маклафлин (Австралия) — 7.41,67;
- Сергей Фролов (Украина) — 7.47,67;
- Грегорио Пальтриньери (Италия) — 7.47,73.
В четверг, 29 июля, состоится финальный этап в этой дисциплине в 4.30 по киевскому времени.