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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Пловец Романчук с рекордом Украины вышел в финал Олимпиады-2020 в Токио

Михайло Романчук

Во вторник, 27 июля, украинский пловец Михаил Романчук одержал победу в полуфинальном заплыве на 800 м вольным стилем и с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады-2020 в Токио.

Украинец преодолел соответствующую дистанцию ​​за 7:41.28. Это примерно на 1,5 секунды быстрее, чем предыдущий рекорд на чемпионате Европы в Будапеште 2021 года.

Таким образом спортсмен улучшил собственный результат и обновил рекорд Украины.

Еще один пловец Украины Сергей Фролов вышел в финал Олимпийских игр 2020, заняв восьмое место в общем рейтинге.

Фролов в 1/2 финала турнира проплыл дистанцию за 7:47.67.

Всего в финал попали топ-8 участников.

  • Михаил Романчук (Украина) — 7.41,28;
  • Флориан Велброк (Германия) — 7.41,77;
  • Фоберт Финке (США) — 7.42,72;
  • Феликс Аубек (Австрия) — 7.45,73;
  • Гильерме Коста (Бразилия) — 7.46,09;
  • Джек Маклафлин (Австралия) — 7.41,67;
  • Сергей Фролов (Украина) — 7.47,67;
  • Грегорио Пальтриньери (Италия) — 7.47,73.

В четверг, 29 июля, состоится финальный этап в этой дисциплине в 4.30 по киевскому времени.

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Фото: Getty Images

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