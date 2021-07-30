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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Лысенко прекратила борьбу за медали, проиграв в 1/4 турнира по боксу

Ганна Лисенко

Украинка Анна Лысенко уступила в 1/4 финала олимпийского турнира по боксу среди женщин в весе до 69 кг и завершила борьбу за пьедестал.

В четвертьфинальном поединке 29-летняя Лысенко не смогла ничего противопоставить представительницы Турции Бусеназ Сюрменели, уступив единогласным решением судей 0:5.

Олимпиада-2020: Лысенко проиграла в 1/4 финала по женскому боксу

По мнению одного из пяти рефери, украинка выиграла лишь третий раунд, другие отдали соперницы все три раунда.

Выход в полуфинал гарантировал бы Анне хотя бы бронзовую медаль, но поражение оставляет спортсменку с пустыми руками.

За выход в 1/4 финала Лысенко уверенно одолела оппонентку из Марокко Умаиму Белахбиб со счетом 5:0.

Для Анны это была первая Олимпиада в спортивной карьере.

По состоянию на утро, 30 июля, в копилке сборной Украины на летних Олимпийских играх 2020 четыре медали бронзового сорта. Игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа, когда состоится их церемония закрытия.

Фото: НОК

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