Украинская боксерка Лысенко вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Украинская боксерка Анна Лысенко вышла в полуфинал Олимпийских игр-2020 в Токио.

29-летняя украинка на соревнованиях в весовой категории 69 кг одолела Умаиму Белахбиб — представительницу Марокко со счетом 5:0.

Следующий поединок Лысенко проведет уже в пятницу, 30 июля. Боксерка встретится с Бусеназ Сюрменелли из Турции.

Анна Лысенко начала заниматься боксом в 17 лет. В 2020 году ее признали лучшей боксеркой Украины. Спортсменка трижды становилась чемпионкой Украины — в 2016, 2017 и 2019 годах.

В 2019 году стала серебряным призером чемпионата Европы в Болгарии, а в испанском Мадриде заняла пятое место по боксу среди женщин.

В этом году Лысенко впервые отправилась на Олимпийские игры в Токио, которые начались 23 июля.

Соревнования продлятся до 8 августа. Украинские спортсменки в составе более 150 человек будут соревноваться в 25 видах спорта. Подробнее об Олимпийских играх-2020 и шансах сборной Украины читайте в материале.

Фото: НОК