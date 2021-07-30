Лисенко припинила боротьбу за медалі, програвши в 1/4 жіночого турніру з боксу

Українка Ганна Лисенко поступилася в 1/4 фіналу олімпійського турніру з боксу серед жінок у вазі до 69 кг та завершила боротьбу за п’єдестал.

У чвертьфінальному поєдинку 29-річна Лисенко не змогла нічого протиставити представниці Туреччини Бусеназ Сюрменелі, поступившись одноголосним рішенням суддів 0:5.

На думку одного із п’яти рефері, українка виграла лише третій раунд, інші віддали туркені всі три раунди.

Вихід до півфіналу гарантував би Ганні бодай бронзову медаль, але поразка залишає спортсменку з пустими руками.

За вихід до 1/4 фіналу Лисенко впевнено здолала опонентку з Марокко Умаіму Белахбіб з рахунком 5:0.

Для Ганни це була перша Олімпіада у спортивній кар’єрі.

Станом на ранок, 30 липня, у скарбничці збірної України на літніх Олімпійських іграх-2020 чотири медалі бронзового ґатунку. Ігри-2020 у Токіо триватимуть до 8 серпня, коли відбудеться їхня церемонія закриття.

Фото: НОК