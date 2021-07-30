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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Лисенко припинила боротьбу за медалі, програвши в 1/4 жіночого турніру з боксу

Ганна Лисенко

Українка Ганна Лисенко поступилася в 1/4 фіналу олімпійського турніру з боксу серед жінок у вазі до 69 кг та завершила боротьбу за п’єдестал.

У чвертьфінальному поєдинку 29-річна Лисенко не змогла нічого протиставити представниці Туреччини Бусеназ Сюрменелі, поступившись одноголосним рішенням суддів 0:5.

Олімпіади-2020: Лисенко програла в 1/4 фіналу з жіночого боксу

На думку одного із п’яти рефері, українка виграла лише третій раунд, інші віддали туркені всі три раунди.

Вихід до півфіналу гарантував би Ганні бодай бронзову медаль, але поразка залишає спортсменку з пустими руками.

За вихід до 1/4 фіналу Лисенко впевнено здолала опонентку з Марокко Умаіму Белахбіб з рахунком 5:0.

Для Ганни це була перша Олімпіада у спортивній кар’єрі.

Станом на ранок, 30 липня, у скарбничці збірної України на літніх Олімпійських іграх-2020 чотири медалі бронзового ґатунку. Ігри-2020 у Токіо триватимуть до 8 серпня, коли відбудеться їхня церемонія закриття.

Фото: НОК

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