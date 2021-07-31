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Дмитро Кудрявцев |

Сделка закрыта: Яремчук подпишет пятилетнее соглашение с лиссабонской Бенфикой

Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук подпишет пятилетнее соглашение с португальской Бенфикой.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил журналист Руди Галетти.

По его словам, условия личного контракта с украинским нападающим уже согласованы, а о его переходе объявят в ближайшее время.

Согласно информации Галетти, Гент получит за украинского бомбардира 15 млн евро, а также предусмотрены бонусы за достижения игрока и его последующую перепродажу.

Португальские СМИ уже показали кадры прибытия Яремчука в Лиссабон, где 25-летний форвард был замечен в компании своей жены и гендиректора Бенфики Руи Педро Бразы.

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Фото: УАФ

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