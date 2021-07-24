Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904

Киевское Динамо оформило трансфер 22-летнего нападающего словацкого клуба ДАК 1904 Эрика Рамиреса, который накануне успешно прошел медосмотр.
Контракт с игроком подписан сроком на пять лет, сообщает пресс-служба бело-синих.
— Хочу поблагодарить за возможность играть в таком большом клубе как Динамо. Я провел в Киеве последние несколько дней, и могу сказать, что люди, которые меня окружали, были очень добры. Надеюсь, что буду забивать за Динамо еще больше мячей, чем в Словакии и смогу помочь команде защитить чемпионский титул в этом сезоне, — сказал Рамирес.
Он также отметил, что последние несколько лет играл в чемпионатах Чехии и Словакии, что поможет ему быстро адаптироваться в команде.
Форвард добавил, что провел большую часть отпуска в расположении национальной сборной Венесуэлы, а потому находится в хорошей физической форме.
Рамирес выразил надежду, что сможет достичь стопроцентной готовности к сезону за неделю.
В прошлом сезоне нападающий сыграл в 35 играх за ДАК 1904, в которых смог отметиться 17 голами и 8 результативными передачами.
Кроме того, новичок киевлян недавно дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.
Фото: пресс-служба Динамо Киев