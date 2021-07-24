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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904

Ерік Рамірес

Киевское Динамо оформило трансфер 22-летнего нападающего словацкого клуба ДАК 1904 Эрика Рамиреса, который накануне успешно прошел медосмотр.

Контракт с игроком подписан сроком на пять лет, сообщает пресс-служба бело-синих.

— Хочу поблагодарить за возможность играть в таком большом клубе как Динамо. Я провел в Киеве последние несколько дней, и могу сказать, что люди, которые меня окружали, были очень добры. Надеюсь, что буду забивать за Динамо еще больше мячей, чем в Словакии и смогу помочь команде защитить чемпионский титул в этом сезоне, — сказал Рамирес.

Он также отметил, что последние несколько лет играл в чемпионатах Чехии и Словакии, что поможет ему быстро адаптироваться в команде.

Форвард добавил, что провел большую часть отпуска в расположении национальной сборной Венесуэлы, а потому находится в хорошей физической форме.

Рамирес выразил надежду, что сможет достичь стопроцентной готовности к сезону за неделю.

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В прошлом сезоне нападающий сыграл в 35 играх за ДАК 1904, в которых смог отметиться 17 голами и 8 результативными передачами.

Кроме того, новичок киевлян недавно дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.

Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904
Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904
Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904
Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904
Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904
Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904
Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904
Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904
Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904 / 4 фотографии

Фото: пресс-служба Динамо Киев

 

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