Киевское Динамо оформило трансфер 22-летнего нападающего словацкого клуба ДАК 1904 Эрика Рамиреса, который накануне успешно прошел медосмотр.

Контракт с игроком подписан сроком на пять лет, сообщает пресс-служба бело-синих.

— Хочу поблагодарить за возможность играть в таком большом клубе как Динамо. Я провел в Киеве последние несколько дней, и могу сказать, что люди, которые меня окружали, были очень добры. Надеюсь, что буду забивать за Динамо еще больше мячей, чем в Словакии и смогу помочь команде защитить чемпионский титул в этом сезоне, — сказал Рамирес.

Он также отметил, что последние несколько лет играл в чемпионатах Чехии и Словакии, что поможет ему быстро адаптироваться в команде.

Форвард добавил, что провел большую часть отпуска в расположении национальной сборной Венесуэлы, а потому находится в хорошей физической форме.

Рамирес выразил надежду, что сможет достичь стопроцентной готовности к сезону за неделю.

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В прошлом сезоне нападающий сыграл в 35 играх за ДАК 1904, в которых смог отметиться 17 голами и 8 результативными передачами.

Кроме того, новичок киевлян недавно дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.

Киевское Динамо усилилось венесуэльским форвардом из ДАК 1904 / 4 фотографии

Фото: пресс-служба Динамо Киев