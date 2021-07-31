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Дмитро Кудрявцев |

Угоду закрито: Яремчук підпише п’ятирічну угоду з лісабонською Бенфікою

Роман Яремчук

Форвард збірної України Роман Яремчук підпише п’ятирічну угоду з португальською Бенфікою.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив журналіст Руді Галетті.

За його словами, умови особистого контракту з українським нападником вже узгоджено, а про його перехід оголосять найближчим часом.

Згідно з інформацією Галетті, Гент отримає за українського бомбардира 15 млн євро, а також передбачені бонуси за досягнення гравця і його подальший перепродаж.

Португальські ЗМІ вже показали кадри прибуття Яремчука до Лісабону, де 25-річного форварда було помічено в компанії його дружини та гендиректора Бенфіки Руї Педро Брази.

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Фото: УАФ

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