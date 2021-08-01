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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Шевченко уходит с должности главного тренера сборной Украины

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко уходит с должности главного тренера сборной Украины по футболу. Он тренировал наших спортсменов последние пять лет.

Об этом сообщил Андрей Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, сегодня, 1 августа, истек его контракт с Украинской ассоциацией футбола.

— Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, который помогал и был причастен к команде, — поделился Андрей Шевченко.

Тренер отметил, что провел пять лет с главной командой страны. По его мнению, упорная работа доказала, что украинские спортсмены способны играть в современный футбол.

Украинский тренер выразил большую благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. По его мнению, вместе удалось показать, что украинский футбол может быть конкурентным, результативным и интересным.

— С верой в Украину, — подчеркнул тренер сборной по футболу.

Стоит отметить, что именно благодаря работе Шевченко с украинскими спортсменами, сине-желтые впервые в истории смогли выйти в четвертьфинал Евро-2020. Сейчас наша сборная борется за участие в финальной стадии Чемпионата мира по футболу-2022.

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Фото: Dreamstime

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