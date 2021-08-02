Белорусская спортсменка Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше после скандала на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Недавно атлетка Тимановская выступила с критикой в ​​Instagram о спортивных чиновниках. После этого ее отстранили от участия в соревнованиях из-за якобы плохого психологического состояния и пытались силой вывезти в Беларусь.

Организационный комитет Олимпиады в Токио заявил, что Тимановская находится под защитой власти Японии в аэропорту Ханэда.

Посольство страны в Токио согласилось предоставить правовую помощь Тимановской. Кроме того, атлетка получила предложение политического убежища Министерства иностранных дел Чехии.

Международный олимпийский комитет требует у Белорусского национального олимпийского комитета разъяснений по ситуации с атлеткой Кристиной Тимановской.

Что известно об инциденте с Кристиной Тимановской

29 июля Кристина Тимановская заявила, что ей пришлось принять участие в эстафете на 400 м. Тренеры внесли ее в список без предупреждения, не узнав, готова ли она это сделать и как себя чувствует.

Спортсменка раскритиковала спортивных руководителей в Instagram. 2 августа Тимановская должна была участвовать в забеге на 200 м, однако тренеры отстранили ее от соревнований, обосновав это неблагоприятным эмоционально-психологическим состоянием.

Они пришли к атлетке в комнату и приказали собирать вещи. В аэропорту Тимановская обратилась за помощью к правоохранителям.

Спортсменка заявила о страхе возвращаться домой из-за того, что ее могут посадить.

Фото: Кристина Тимановская