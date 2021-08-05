Основным кандидатом на пост тренера национальной сборной по футболу является 47-летний Сергей Ребров. 5 августа должна решиться его судьба в эмиратском клубе Аль-Айн — украинец проведет встречу с президентом.

Об этом сообщил журналист телеканалов Футбол Игорь Бурбас. По его словам, Ребров желает возглавить сборную Украины, поэтому может завершить карьеру в ОАЭ.

— Станиславович горит желанием возглавить Украину и имеет определенные рычаги, повышающие шансы разойтись с клубом полюбовно.

Доля коуча збірної вирішиться завтра, коли очну зустріч проведуть Ребров та президент Аль Айна. Станіславович палає бажанням очолити Україну і має певні важелі, що підвищують шанси розійтись із клубом полюбовно. А окрім нього і Маркевича, інших кандидатів в УАФ не розглядатимуть. — Igor Burbas (@iburbas) August 4, 2021

Как подчеркнул Бурбас, Украинская ассоциация футбола не будет рассматривать других кандидатов на пост главного тренера, кроме Реброва и Мирона Маркевича.

В 2014-2017 годах Сергей Ребров возглавлял тренерский штаб ФК Динамо Киев. За этот период Динамо дважды стало чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины и один раз выиграл Суперкубок. В 2016 году подопечные Реброва вышли в плей-офф Лиги Чемпионов.

Тренером ФК Аль-Айн Реброва назначили только в июне 2021 года.

Второй кандидат на пост главного тренера, 70-летний Мирон Маркевич, сейчас не занимается тренерской деятельностью. За свою карьеру он возглавлял ряд украинских команд, в том числе Днепр, Карпаты, Металлист. В 2010 году Маркевич был главным тренером сборной.

Недавно Андрей Шевченко заявил, что покидает пост главного тренера сборной Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет, а в июле его контракт закончился.

После Шевченко из тренерского штаба также ушел его ассистент Александр Шовковский.