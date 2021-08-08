На правах аренды: Аталанта отдала Коваленко в Специю

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Виктор Коваленко сменил клубную прописку.

Футболист на правах аренды перешел в Специю, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Подробная информация о переходе игрока не раскрывается, однако по информации местных СМИ Специя имеет первоочередное право выкупа Коваленко.

При этом Аталанта получит право обратного выкупа экс-полузащитника Шахтера.

Коваленко перебрался в Бергамо из донецкого клуба зимой прошлого года.

Сумма трансфера составила около 700 тыс. евро, однако украинец получил в новой команде лишь 4 минуты игрового времени.

В прошлом сезоне Специя заняла 15-е место в итальянской Серии А.

Источник: пресс-служба ФК Специя

Фото: пресс-служба ФК Специя