На правах оренди: Аталанта віддала Коваленко в Спецію

Півзахисник Аталанти та збірної України Віктор Коваленко змінив клубну прописку.

Футболіст на правах оренди перейшов до Спеції, повідомляє прес-служба італійського клубу.

Детальна інформація про перехід гравця не розголошується, проте за інформацією місцевих ЗМІ Спеція має першочергове право викупу Коваленко.

При цьому Аталанта отримає право зворотного викупу екс-півзахисника Шахтаря.

Коваленко перебрався в Бергамо з донецького клубу взимку минулого року.

Сума трансферу склала близько 700 тис. євро, проте українець отримав в новій команді лише 4 хвилини ігрового часу.

У минулому сезоні Спеція зайняла 15-е місце в італійській Серії А.

Джерело: прес-служба ФК Спеція

Фото: прес-служба ФК Спеція