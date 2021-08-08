На правах оренди: Аталанта віддала Коваленко в Спецію

Півзахисник Аталанти та збірної України Віктор Коваленко змінив клубну прописку.
Футболіст на правах оренди перейшов до Спеції, повідомляє прес-служба італійського клубу.
Детальна інформація про перехід гравця не розголошується, проте за інформацією місцевих ЗМІ Спеція має першочергове право викупу Коваленко.
При цьому Аталанта отримає право зворотного викупу екс-півзахисника Шахтаря.
Коваленко перебрався в Бергамо з донецького клубу взимку минулого року.
Сума трансферу склала близько 700 тис. євро, проте українець отримав в новій команді лише 4 хвилини ігрового часу.
У минулому сезоні Спеція зайняла 15-е місце в італійській Серії А.
Джерело: прес-служба ФК Спеція
Фото: прес-служба ФК Спеція