В Токио официально завершились Олимпийские игры 2020. Президент МОК Томас Бах объявил спортивные соревнования закрытыми. Всего на Олимпиаде участвовали 206 стран мира.

Украина стала одной из 20 лучших государств по количеству медалей. По словам министра молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайта, каждый восьмой украинский спортсмен завоевал награду.

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В копилке нашего государства 19 олимпийских медалей — одно золото, шесть серебра и 12 бронз. Политик отметил, что на предыдущей Олимпиаде из 206 представителей Украины 11 олимпийцам удалось получить медали.

Украинские медалисты Олимпиады-2020

Золото

Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг).

Серебро

Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем)

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)

Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг);

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)

Александр Хижняк (бокс, до 75 кг);

Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт).

Бронза

Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)

Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)

Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)

Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)

Элина Свитолина (теннис);

Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)

Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)

Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)

Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)

Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг);

Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа);

Ярослава Могучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).

Еще 23 украинские спортсмены заняли от четвертого до шестого мест в финальных соревнованиях. Во время этих Олимпийских игр Украина впервые завоевала медали в артистическом плавании и каратэ.

Наши призеры получат денежное вознаграждение от государства за награды в Олимпийских играх 2020 в Токио. За золото — $125 тыс., серебро — $80 тыс., бронзу — $55 тыс.