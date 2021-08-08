Велосипедистка Елена Старикова — серебряный призер Олимпиады-2020

Украинская велосипедистка Елена Старикова прошла к финалу, где завоевала серебро Игр в Токио.

Спортсменка принесла Украине 19-ю награду на Олимпиаде-2020.

Накануне 25-летняя украинка выиграла два из трех заездов в четвертьфинале и это позволило ей попасть в 1/2.

За место в полуфинальной стадии Елена выбила из борьбы вицечемпионку Олимпийских Игр-2020 в командном спринте Лею Фридрих из Германии.

Лей Вайс — соперница украинки в полуфинале — представитель Гонконга, чемпионка мира-2019 и бронзовый призер 2020 именно в спринте. Елена опередила ее в двух заездах, 2:0 и вышла в финал.

В параллельном полуфинале представительница Канады Келси Митчелл выбила Эмму Гинце из Германии по результатам трех заездов. Золото завоевала Келси, которая опередила украинку в двух заездах, в обоих менее чем на 0.1 секунды, и стала чемпионкой.

Елена Старикова — вицечемпионка Олимпиады-2020.

Что означает медаль в велотреке для Украины

Старикова принесла стране четвертую олимпийскую медаль в велотреке и второе серебро в истории. До сих пор лучшим результатом на треке на Олимпиадах для Украины было серебро в мужской командной гонке в Сиднее-2000. Спортсменка Ирина Янович получила бронзу.

В 2008 году Леся Калитовская выиграла бронзу в личной гонке преследования.

Кто такая Елена Старикова?

Львовянка Елена Старикова есть серебряным призером чемпионата мира-2019 в Прушкове в дисциплине хит, а также победительницей чемпионата Европы-2020 в дисциплине кейрин.

Она является шестикратной призером чемпионатов Европы (три серебра и три бронзы) в дисциплинах кейрин, гит, командный спринт и спринт.

Выступление в индивидуальном спринте стал для Украинской третьим стартом на Олимпиаде-2020: она соревновалась в командном спринте (восьмое место) и кейрине (четвертая позиция).

В первый соревновательный день Елена преодолела все предыдущие раунды: квалификацию, а дальше от 1/32 финала в 1/4 финала. Поэтому пробилась во второй соревновательный день и гарантировала себе финиш в топ-4.

В 2020 году на чемпионате Европы по велосипедному спорту на треке, который проходил в Болгарии, Елена Старикова завоевала три медали: золото в кейрине и две бронзы — в спринте и командном спринте.

Елена Старикова учится во Львовской школе высшего спортивного мастерства и представляет Вооруженные силы Украины, в частности Учебно-спортивная база летних видов спорта.