Сборная Украины встречалась с командой Казахстана в рамках матча четвертого тура группового этапа квалификационного отбора к чемпионату мира по футболу-2022. Встреча состоялась в Нур-Султане на Астана-Арена и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыли подопечные Александра Петракова. Форвард Бенфики Роман Яремчук уже на второй минуте распечатал ворота соперника, попав в дальнюю девятку.

Казахи смогли сравнять во второй половине второго тайма после точного удара Валлиулина.

В компенсированное время Сикан вывел сине-желтых вперед, но Валиуллин оформил дубль на последних секундах игры.

Стартовые составы:

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.

Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев. Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Ярмоленко, Сидорчук, Зинченко, Соболь, Буяльский, Яремчук.

Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Ярмоленко, Сидорчук, Зинченко, Соболь, Буяльский, Яремчук. Голы: Валиуллин, 74, 90+6 — Яремчук, 2, Сикан, 90+3

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Украина, где собрали все самые интересные моменты встречи.