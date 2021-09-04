Мы уходить не собирались: Шевченко объяснил свою отставку

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не планировал прекращать сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую собрал по итогам пятилетнего пребывания на посту.

По его словам, он намеревался и дальше тренировать желто-синих, однако президент УАФ Андрей Павелко перестал с ним контактировать.

— Мы провели в сборной прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие. У нас получилось стать одним целым. После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ, где я ему сообщил об этом решении, — сказал Шевченко.

Павелко, в свою очередь, заявил, что не готов на данный момент обсуждать этот вопрос, потому экс-главный тренер принял решение улететь в отпуск.

После этого он встречался с главой УАФ на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было.

— 30 числа контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт, — отметил Шевченко.

Он также подчеркнул, что его команда планировала и дальше продолжать работать со сборной, но Павелко так и не вышел на контакт.

Фото: УАФ