Шахтер разделил очки с Интером в напряженном матче Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер принимал миланский Интер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 0:0.

Уже на пятой минуте игры Манор Соломон заставил поволноваться голкипера нерадзурри Самира Хандановича, когда закрутил мяч с пределов штрафной площадки, но круглый пролетел мимо левой стойки.

Ответ Интера была мощным: сначала Николо Барелла пробил с дальней дистанции, но мяч попал в перекладину, а спустя десять минут Лаутаро Мартинес упустил возможность открыть счет, когда пробил мимо ворот из пределов вратарской. Еще до свистка имел возможность отличиться Эдин Джеко, но босниец пробил над перекладиной.

После перерыва по воротам гостей пробивал Додо, но его удар заблокировали защитники Интера.

За несколько минут до конца основного времени игроки миланского клуба вынудили показать класс украинского голкипера Андрея Пятова. Капитан горняков сделал два блестящих сейва после ударов Хоакина Корреа и Стефана Де Врея. В частности, сейв после удара нидерландского защитника заставил схватиться за голову вождя Интера Симоне Индзаги.

Стартовые составы:

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Соломон, Алан Патрик, Майкон, Педринью, Траоре.

Пятов, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Соломон, Алан Патрик, Майкон, Педринью, Траоре. Интер: Ханданович, Шкриняр, Де Врэй, Бастони, Дамфрис, Барелла, Брозович, Весино, Димарко, Мартинес, Джеко.

Таким образом после сенсационного поражения в первом туре от молдавского Шерифа, горняки набрали первый балл в турнирной таблице квартета D, как и миланский Интер. Команды делят третью и четвертую строчку.