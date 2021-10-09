Стали известны имена номинантов на Золотой мяч

Французский журнал France Football представил список претендентов на Золотой мяч — награду лучшему футболисту миру. В 2021 году на приз претендуют 30 игроков.

Список претендентов на Золотой мяч

Николо Барелла — Интер;

Карим Бензема — Реал;

Леонардо Бонуччи — Ювентус;

Кевин де Брейне — Манчестер Сити;

Джорджо Кьеллини — Ювентус;

Криштиану Роналду — Манчестер Юнайтед;

Рубен Диаш — Манчестер Сити;

Джанлуиджи Доннарумма — ПСЖ;

Бруну Фернандеш — Манчестер Юнайтед;

Фил Фоден — Манчестер Сити;

Эрлинг Холанд — Боруссия Д;

Жоржиньо — Челси;

Гарри Кейн — Тоттенхэм Хотспур;

Н’Голо Канте — Челси;

Симон Кьер — Милан;

Сесар Аспиликуэта — Челси;

Роберт Левандовски — Бавария;

Ромелу Лукаку — Челси;

Рияд Марез — Манчестер Сити;

Лаутаро Мартинес — Интер;

Килиан Мбаппе — ПСЖ;

Лионель Месси — ПСЖ;

Лука Модрич — Реал;

Жерар Морено — Вильярреал;

Мейсон Маунт — Челси;

Неймар — ПСЖ;

Педри — Барселона;

Мохамед Салах — Ливерпуль;

Рахим Стерлинг — Манчестер Сити;

Луис Суарес — Атлетико.

Известно, что победителя официально огласят 29 ноября 2021 года, а награду France Football вручат лучшему игроку года в театре Шатле в Париже.

За всю историю Золотого мяча больше всего наград получили Лионель Месси, Криштиану Роналду, Йоган Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен.

В 2020 году официальную церемонию вручения Золотого мяча от France Football не проводили из-за пандемии коронавируса в мире.

Источник: France Footbal