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Юлія Захарченко |

Стали известны имена номинантов на Золотой мяч

Стали известны имена номинантов на Золотой мяч

Французский журнал France Football представил список претендентов на Золотой мяч — награду лучшему футболисту миру. В 2021 году на приз претендуют 30 игроков.

Список претендентов на Золотой мяч

  • Николо Барелла — Интер;
  • Карим Бензема — Реал;
  • Леонардо Бонуччи — Ювентус;
  • Кевин де Брейне — Манчестер Сити;
  • Джорджо Кьеллини — Ювентус;
  • Криштиану Роналду — Манчестер Юнайтед;
  • Рубен Диаш — Манчестер Сити;
  • Джанлуиджи Доннарумма — ПСЖ;
  • Бруну Фернандеш — Манчестер Юнайтед;
  • Фил Фоден — Манчестер Сити;
  • Эрлинг Холанд — Боруссия Д;
  • Жоржиньо — Челси;
  • Гарри Кейн — Тоттенхэм Хотспур;
  • Н’Голо Канте — Челси;
  • Симон Кьер — Милан;
  • Сесар Аспиликуэта — Челси;
  • Роберт Левандовски — Бавария;
  • Ромелу Лукаку — Челси;
  • Рияд Марез — Манчестер Сити;
  • Лаутаро Мартинес — Интер;
  • Килиан Мбаппе — ПСЖ;
  • Лионель Месси — ПСЖ;
  • Лука Модрич — Реал;
  • Жерар Морено — Вильярреал;
  • Мейсон Маунт — Челси;
  • Неймар — ПСЖ;
  • Педри — Барселона;
  • Мохамед Салах — Ливерпуль;
  • Рахим Стерлинг — Манчестер Сити;
  • Луис Суарес — Атлетико.

Известно, что победителя официально огласят 29 ноября 2021 года, а награду France Football вручат лучшему игроку года в театре Шатле в Париже.

За всю историю Золотого мяча больше всего наград получили Лионель Месси, Криштиану Роналду, Йоган Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен.

В 2020 году официальную церемонию вручения Золотого мяча от France Football не проводили из-за пандемии коронавируса в мире.

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Источник: France Footbal

Фото: Getty Images

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