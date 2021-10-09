Стали известны имена номинантов на Золотой мяч

Французский журнал France Football представил список претендентов на Золотой мяч — награду лучшему футболисту миру. В 2021 году на приз претендуют 30 игроков.
Список претендентов на Золотой мяч
- Николо Барелла — Интер;
- Карим Бензема — Реал;
- Леонардо Бонуччи — Ювентус;
- Кевин де Брейне — Манчестер Сити;
- Джорджо Кьеллини — Ювентус;
- Криштиану Роналду — Манчестер Юнайтед;
- Рубен Диаш — Манчестер Сити;
- Джанлуиджи Доннарумма — ПСЖ;
- Бруну Фернандеш — Манчестер Юнайтед;
- Фил Фоден — Манчестер Сити;
- Эрлинг Холанд — Боруссия Д;
- Жоржиньо — Челси;
- Гарри Кейн — Тоттенхэм Хотспур;
- Н’Голо Канте — Челси;
- Симон Кьер — Милан;
- Сесар Аспиликуэта — Челси;
- Роберт Левандовски — Бавария;
- Ромелу Лукаку — Челси;
- Рияд Марез — Манчестер Сити;
- Лаутаро Мартинес — Интер;
- Килиан Мбаппе — ПСЖ;
- Лионель Месси — ПСЖ;
- Лука Модрич — Реал;
- Жерар Морено — Вильярреал;
- Мейсон Маунт — Челси;
- Неймар — ПСЖ;
- Педри — Барселона;
- Мохамед Салах — Ливерпуль;
- Рахим Стерлинг — Манчестер Сити;
- Луис Суарес — Атлетико.
Известно, что победителя официально огласят 29 ноября 2021 года, а награду France Football вручат лучшему игроку года в театре Шатле в Париже.
За всю историю Золотого мяча больше всего наград получили Лионель Месси, Криштиану Роналду, Йоган Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен.
В 2020 году официальную церемонию вручения Золотого мяча от France Football не проводили из-за пандемии коронавируса в мире.
Источник: France Footbal