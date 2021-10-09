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Юлія Захарченко |

Сборная Украины одержала победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины одержала победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022

В субботу, 9 октября, состоялся матч Украина-Финляндия в отборе на чемпионат мира-2022 на стадионе Олимпиаштадион в Хельсинки. Встреча завершилась победой Украины со счетом 1:2.

Стартовые составы

  • Украина: Пятов (К),Соболь, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
  • Финляндия: Градецки (К), Араюури, Тойвио, Вяйсян, Алхо, Райтала, Камара, Лод, Лам, Похьянпало, Пукки.

Счет открыла украинская сборная на четвертой минуте. Андрей Ярмоленко прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар в правый угол ворот. У вратаря Лукаса Градецки не было шансов допрыгнуть.

Футболисты из Финляндии решили не отставать и на 29 минуте сравняли счет поединка. Нападающий Теему Пукки ударил с отскока в угол ворот.

Украинские спортсмены поняли, что их не устраивает такая ситуация. Уже через пять минут Виктор Цыганков передал в штрафную кожаного Роману Яремчуку — футболист без ошибок вколотил мяч.

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Фото: Getty Images

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