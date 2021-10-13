Во вторник, 12 октября, состоялся матч Украина-Босния и Герцеговина в отборе на чемпионат мира-2022 на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Стартовые составы

Украина : Пятов (К), Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Соболь, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

: Пятов (К), Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Соболь, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук. Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Хаджиахметович, Налич, Колашинац, Гояк, Превляк, Джеко.

Сборная украинского тренера Петракова забила гол уже на 15-й минуте после вертикальной атаки и паса с фланга Цыганкова с завершением Ярмоленко.

После перерыва боснийцы постепенно стали захватывать инициативу, все чаще стали заставлять нервничать оборону и Пятова, в итоге отыгрались на 77-й минуте.

Украина сохранила второе место, которое дает право продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира в Катаре, но рискует пропустить перед собой Финляндию, у которой впереди еще три игры.