4 ноября луганская Заря сыграла с ЦСКА Софией в четвертом туре Лиги конференций. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Весь первый тайм соперники по очереди нарушали правила и рефери Петри Вильянен лишь успевал назначать штрафные.

Уже на первой минуте Шахаб Зейхеди сфолил и ЦСКА назначили штрафной удар.

Через несколько минут штрафной назначили для Зари, потому что Яник Вилдсхут грубо ударил соперника по ногам.

На 24-й минуте у Дениса Фаворова появился шанс открыть счет. Игрок луганской Зари ударил в левый угол ворот, но голкипер ЦСКА Густаво Бусатто спас свою команду.

На 33-й минуте Заре назначили штрафной, поскольку Хорди Кайседо нарушил правила в борьбе за мяч.

Далее право штрафной перешло к ЦСКА после фола Максима Лунева.

На 45-й минуте Иван Турицов дважды за минуту нарушил правила, подарив Заре исполнять штрафной удар. Однако на перерыв команды ушли, не открыв счет.

На 65-й минуте Грэхам Керри попытался пробить с угла штрафной, но мяч пролетел мимо ворот.

Далее Хорди Кайседо прострелил в ворота, но помощник арбитра зафиксировал положение вне игры.

Игрок Зари Шахаб Зейхеди попал точно в нижний правый угол ворот и открыл счет на 87-й минуте матча.

Удвоил счет Аллахьяр Сайядманеш на 95-й минуте матча, получив пас от Шахаба Зейхеди.

После четырех туров луганчане улучшили свои шансы на выход из группы. Пока у подопечных Виктора Скрипника 6 очков.

Фото: ФК Зоря