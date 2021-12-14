Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже впервые в истории состоится не на стадионе, а на реке. Об этом сообщили в организационном комитете соревнований.

— На реке Сене — самая зрелищная и доступная церемония открытия в истории Олимпийских игр. Открыта для всех, открыта для вас, – сообщили в оргкомитете Токио-2022.

26-07-2024 Paris, la Seine, ses monuments, ses quais…pour un spectacle unique. Célébrons le sport dans la ville ! #Paris2024 vous invite à la première cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques au cœur de la ville ! pic.twitter.com/6drQJijubO — Paris 2024 (@Paris2024) December 14, 2021

Ожидается, что делегации команд, которые примут участие в Играх, разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Енского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни.

Таким образом свидетелями церемонии открытия, которое состоится 26 июля 2024 года, смогут вживую увидеть не менее 600 тыс. зрителей.

Летние Олимпийские игры-2024 должны пройти с 26 июля по 11 августа. В программе соревнований в Париже будет представлено 32 вида спорта. К 28 основным видам добавили брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Источник: Paris 2024