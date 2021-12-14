Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Впервые в истории: церемония открытия Олимпиады в Париже состоится на реке

Мария Степанюк редактор ленты
Олімпіаді-2024 у Парижі відкриття

Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже впервые в истории состоится не на стадионе, а на реке. Об этом сообщили в организационном комитете соревнований.

— На реке Сене — самая зрелищная и доступная церемония открытия в истории Олимпийских игр. Открыта для всех, открыта для вас, – сообщили в оргкомитете Токио-2022.

Ожидается, что делегации команд, которые примут участие в Играх, разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Енского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни.

Таким образом свидетелями церемонии открытия, которое состоится 26 июля 2024 года, смогут вживую увидеть не менее 600 тыс. зрителей.

Летние Олимпийские игры-2024 должны пройти с 26 июля по 11 августа. В программе соревнований в Париже будет представлено 32 вида спорта. К 28 основным видам добавили брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Читайте
Каратэ исключили из программы Олимпиады-2024

Источник: Paris 2024

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка