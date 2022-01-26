Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. На соревнованиях Украину представят 45 спортсменов, соревнующихся в 12 видах спорта.

Представителей нашей страны не будет только в хоккее, конькобежном спорте и керлинге. Однако, сравнивая с Олимпиадой-2018, у нас теперь есть представители в прыжках с трамплина, шорт-треке и бобслее. А также на 12 атлетов больше в составе по сравнению с прошедшей Олимпиадой.

На Играх в Пхенчхане-2018 в активе Олимпийской сборной Украины была только одна медаль – золото Александра Абраменко во фристайле. 33-летний спортсмен снова едет на Игры и попытается покорить Пекин.

Кто еще едет на игры от Украины? Факты ICTV знакомят вас с украинскими атлетами, которые отправляются в Пекин бороться за медали и место на пьедестале.

Александр Абраменко

Фристайл

33-летний Абраменко – одна из главных надежд украинских поклонников спорта на медаль в Пекине. Благодаря его завоеванной золотой медали на Играх-2018 в Пхенчхане Украина смогла попасть в медальный зачет и занять там 21 место.

После медали на Олимпиаде Абраменко подтвердил свое мастерство на чемпионате мира-2019, завоевав серебро в Парк-Сити.

Абраменко – победитель и призер этапов Кубка мира и обладатель малого хрустального глобуса сезона-2015/2016.

Юлия Джима

Биатлон

Юлия Джима уже знает на вкус олимпийские награды. Она является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в эстафете и одной из надежд на медали в Пекине.

Кроме олимпийского золота Джима — двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира в эстафете, многократная победительница и призер этапов кубка мира по биатлону, пятикратная чемпионка Европы, призер Кубка Европы по биатлону.

На предыдущих Играх сборная Украины с Джимой в составе заняла в эстафете всего 11 место, а в смешанной украинцы были седьмыми.

Дмитрий Пидручный

Биатлон

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Пидручный – чемпион мира-2019 в гонке преследования в Эстерсунде. На Играх-2018 самым высоким для спортсмена было седьмое место в смешанной эстафете.

В прошлом году на чемпионате мира в словенском Поклюке в смешанной эстафете Пидручный вместе с командой заняли четвертое место.

Валентина Семеренко

Биатлон

Чемпионка зимних Игр-2014 в Сочи является самой возрастной биатлонисткой в ​​составе сборной Украины по биатлону. В январе Валентине исполнилось 36 лет.

В Пхенчхане самым высоким местом Валентины было 19 место в масс-старте.

Кроме олимпийского золота Семеренко — чемпионка и пятикратный призер чемпионатов мира по биатлону, победительница и призер этапов кубка мира по биатлону, семикратная чемпионка Европы и т.д.

Елена Белосюк

Биатлон

Белосюк более известна по своей девичьей фамилии Пидгрушна, — вместе с Джимой и сестрами Семеренко стала олимпийской чемпионкой в ​​эстафете в Сочи.

На чемпионате мира-2021 в Поклюке в эстафете она завоевала бронзу, а в смешанной эстафете стала четвертой.

Белосюк также имеет в своем активе золото чемпионата мира, является пятикратной чемпионкой Европы, победительницей и призером этапов Кубка мира по биатлону.

Аннамари Данча

Сноубординг

Данча является участником трех зимних Олимпиад. Наивысшей ступенькой на Играх у украинки была 16-я позиция в Ванкувере в параллельном гигантском слаломе.

На чемпионате мира по сноуборду в 2019 году в Парк-Сити Данча завоевала серебряную медаль в параллельном слаломе. Эта медаль стала первой для Украины на мундиалях по сноубордингу.

Владислав Гераскевич

Скелетон

Гераскевич — первый в истории Украины скелетонист, получивший олимпийскую лицензию и выступивший на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где занял 18 место.

После Олимпиады, выступая на чемпионатах мира, Гераскевич дважды подряд финишировал на 14-м месте — в 2019 и 2020 годах, а на ЧМ-2021 был 13-м в итоговом протоколе.

Лучшим местом в карьере на этапе Кубка мира Гераскевичу стало шестое место. Его атлет завоевал в конце 2021 года в латвийской Сигулде.

Лидия Гунько

Бобслей

В начале своей спортивной карьеры она занималась стронгменом, в котором стала чемпионкой мира в становой тяге, а в 2017 году победила на соревнованиях Арнольд-классик.

Бобслеем начала заниматься в 2018 году. Спустя два года вместе с Ириной Лищинской выиграла бронзу на этапе Кубка Европы – это первая медаль в истории украинского бобслея.

В начале января 2022 года она заняла третье место на этапе мировой серии в Винтерберге, что позволило ей получить олимпийскую лицензию в монобобе.

Полный состав сборной Украины в Пекине: