В субботу, 5 февраля, в Пекине стартовала зимняя Олимпиада-2022. В первый день прошли соревнования в 11 видах спорта, в которых было разыграно шесть комплектов наград.

Это – биатлон, лыжная акробатика, шорттрек, конькобежный спорт, лыжная гонка и прыжки с трамплина.

Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:

Лидером по итогам первого дня стала Норвегия, которой досталось два золота, а всего золотые медали получили пять стран.

Награды получили команда Норвегии по биатлону в смешанной эстафете, а также лыжница Тереза ​​Хауг, которая победила в скиатлоне.

Второе место досталось Словении: у нее одна золотая медаль и еще одна – бронзовая, обе – за прыжки с трамплина среди женщин.

Остальные страны-призеры разделили между собой третье место, благодаря чему в медальном зачете не оказалось четвертого и пятого места – дальнейший пересчет идет с шестого места.

Таким образом, третью позицию заняли Нидерланды, Швеция и Китай – каждая с одной золотой медалью.

Украина по итогам первого дня награды не получила.

Отметим, что 6 февраля должны быть разыграны еще 7 комплектов наград.

Напомним, Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля.

На этих Играх от Украины участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах – рекордном количестве видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.

В целом во время Олимпиады-2022 разыграют 109 комплектов наград от 15 видов спорта.

В этом году в Играх впервые будут участвовать Саудовская Аравия и Гаити.

Ранее Факты ICTV опубликовали расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 5 февраля.