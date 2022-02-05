В субботу, 5 февраля, в Пекине стартовала зимняя Олимпиада-2022. В первый день прошли соревнования в 11 видах спорта, в которых было разыграно шесть комплектов наград.
Это – биатлон, лыжная акробатика, шорттрек, конькобежный спорт, лыжная гонка и прыжки с трамплина.
Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:
Лидером по итогам первого дня стала Норвегия, которой досталось два золота, а всего золотые медали получили пять стран.
Награды получили команда Норвегии по биатлону в смешанной эстафете, а также лыжница Тереза Хауг, которая победила в скиатлоне.
Второе место досталось Словении: у нее одна золотая медаль и еще одна – бронзовая, обе – за прыжки с трамплина среди женщин.
Остальные страны-призеры разделили между собой третье место, благодаря чему в медальном зачете не оказалось четвертого и пятого места – дальнейший пересчет идет с шестого места.
Таким образом, третью позицию заняли Нидерланды, Швеция и Китай – каждая с одной золотой медалью.
Украина по итогам первого дня награды не получила.
Отметим, что 6 февраля должны быть разыграны еще 7 комплектов наград.
Напомним, Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля.
На этих Играх от Украины участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах – рекордном количестве видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.
В целом во время Олимпиады-2022 разыграют 109 комплектов наград от 15 видов спорта.
В этом году в Играх впервые будут участвовать Саудовская Аравия и Гаити.
Ранее Факты ICTV опубликовали расписание зимних Олимпийских игр в Пекине на 5 февраля.