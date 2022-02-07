Спустя два дня после начала зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине от спортсменов поступают массовые жалобы по поводу условий проведения и организации Олимпиады.

Несмотря на то, что Китай обещал всему миру организованные и безопасные Игры, представители разных стран уже успели рассказать про условия жизни, в которым им приходится находиться.

Большинству спортсменов этих Игр приходится сталкиваться с трудностями в Пекине, поскольку в олимпийском городке действуют жесткие карантинные ограничения: спортсменам разрешено покидать деревню только для тренировок, соревнований и тут же возвращаться домой. Однако все большее число спортсменов выражают недовольство и страдания по поводу других аспектов их зимних Олимпийских игр.

Резкое падение температуры обычно является само собой разумеющимся на зимних Играх, но шведская делегация настоятельно просит проводить соревнования по лыжным гонкам в начале дня после того, как одна спортсменка, Фрида Карлссон, была замечена дрожащей и близкой к обмороку под конец женского скиатлона.

Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS), соревнования прекращаются при температуре ниже -20 градусов. Когда Карлссон выступала в субботу, температура в Национальном центре лыжных гонок в горах Чжанцзякоу, в 130 милях к северо-западу от Пекина, была -13°C, но с учетом ветра было намного холоднее.

— У нас есть ограничения по холоду, но я не знаю, измеряют ли они также влияние ветра… Если FIS говорит, что сейчас -17 градусов и ветрено, а при ветре -35 градусов, что тогда делать?, — сказал журналистам тренер шведской команды Андерс Быстроэм.

Швед призвал перенести женские спринтерские гонки на более раннее время из-за низких температур.

Ранее на погодные условия жаловалась и украинская биатлонистка Дарья Блашко.

— Нигде нет таких условий, ни в одной стране мира. На Кубке мира не могу вспомнить такого, — сказала она.

Однако украинка добавила, что для неё будет интересным испытанием соревноваться в таких условиях.

Тем временем польская конькобежка Наталья Малишевская, которая была вынуждена пропустить соревнования по шорт-треку на дистанции 500 м в субботу, рассказала, что ей пришлось столкнуться со страхом и тревогой в пекинском изоляторе после положительного теста на Covid.

— Уже неделю я живу в страхе и этих переменах настроения… Я плачу до тех пор, пока у меня не остается слез, и заставляю волноваться не только окружающих, но и себя, — сказала она.

Тех, кто находится в изоляторе, выпускают, если у них нет симптомов и два отрицательных теста на Covid с разницей в 24 часа. Малишевскую в конце концов выпустили обратно в Олимпийскую деревню, после чего сообщили, что произошла ошибка и поместили обратно в изолятор.

— Мне нужно как можно скорее вернуться в Олимпийскую деревню… Я больше не верю ни в какие тесты, ни в какие Олимпийские игры. Для меня это большая шутка и я надеюсь, что тот, кто этим управляет, получит массу удовольствия, — добавила Малишевская.

Начиная с 23 января более 350 участников Игр, включая десятки спортсменов, сдали положительные анализы по прибытии в столицу Китая. Многие до сих пор находятся в изоляции, опасаясь, что их Игры закончились не начавшись.

Один из них — финский хоккеист Марко Анттила, команда которого считает, что спортсмена держат в изоляции Covid-19 без всякой причины.

— С медицинской точки зрения мы знаем, что такой человек больше не заразен, не представляет опасности для другой команды… Эти решения об изоляции не основаны на медицине или науке, это больше культурные и политические решения, — сказал финский врач Маарит Валтонен.

О своем негодовании высказались и российские спортсмены. Так, биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о впечатлениях от пребывания в карантинной гостинице.

— У меня болит живот, я очень бледная и у меня огромные черные круги вокруг глаз. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень устала, — написала спортсменка у себя на странице в Instagram.

Валерия Васнецова также разместила фотографию того, что, по ее словам, было завтраком, обедом и ужином на протяжении пяти дней: поднос с едой, включающий обычные макароны, апельсиновый соус, кусок мяса на кости, несколько картофелин и никакой зелени.

В свою очередь, тренер сборной Германии Кристиан Швайгер пожаловался на отсутствие горячей пищи для спортсменов.

— Организация питания крайне сомнительна, потому что на самом деле это вообще не питание… Я ожидал, что Олимпийский комитет способен обеспечить горячую пищу. Здесь есть чипсы, немного орехов и шоколада, и больше ничего, — заявил он.

На жалобы отреагировали в МОК, заявив, что им известно о сообщениях спортсменов, и они работают с Пекином 2022 над решением проблем.

Отвечая на вопрос о ситуации в резервациях для людей с Covid, МОК ответил, что сочувствует каждому спортсмену, который не может участвовать в соревнованиях из-за инфекции Covid-19. Однако карантинные протоколы были введены, чтобы обеспечить безопасность Олимпийских игр для всех.