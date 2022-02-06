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Российский спортсмен сломал пьедестал во время награждения на Олимпиаде-2022

Юля Захарченко редактор ленты
Российский спортсмен сломал пьедестал во время награждения на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов сломал пьедестал во время награждения на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсмен запрыгнул на первую ступеньку и сделал несколько прыжков, однако передняя часть конструкции отвалилась. Он попытался её починить, но не смог.

Александр Большунов принес России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2022. Он вырвал победу в соревнованиях по скиатлону.

Олимпиада-2022 в Пекине

Стартовала зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. В первый день соревнований разыграли шесть комплектов наград в 11 видах спорта. Среди них – биатлон, лыжная акробатика, шорттрек, конькобежный спорт, лыжная гонка и прыжки с трамплина.

Лидером по итогам наград первого дня стала Норвегия. Спортсмены выбороли две золотые метали. Всего пять стран получили золото на Олимпиаде-2022.

На втором месте — Словения с одним золотом и одной бронзой. Третью позицию заняли Нидерланды, Швеция и Китай – каждая с одной золотой медалью.

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Фото: Getty Images

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