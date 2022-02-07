Через два дні після початку зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні від спортсменів надходять масові скарги щодо умов проведення та організації Олімпіади.

Попри те, що Китай обіцяв усьому світу організовані та безпечні Ігри, представники різних країн уже встигли розповісти про умови життя, в яких їм доводиться перебувати.

Більшості спортсменів цих Ігор доводиться стикатися з труднощами в Пекіні, оскільки в олімпійському містечку діють жорсткі карантинні обмеження: спортсменам дозволено залишати село лише для тренувань, змагань і повертатися додому. Однак дедалі більше спортсменів висловлюють невдоволення та страждання з приводу інших аспектів їх зимових Олімпійських ігор.

Різке падіння температури зазвичай є само собою зрозумілим на зимових Іграх, але шведська делегація вимагає проводити змагання з лижних перегонів на початку дня після того, як одна спортсменка, Фріда Карлссон, була помічена тремтячою і близькою до непритомності під кінець жіночого скіатлону.

Згідно з правилами Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), змагання припиняються за температури нижче -20°С. Коли Карлссон виступала в суботу, температура в Національному центрі лижних перегонів у горах Чжанцзякоу, за 130 миль на північний захід від Пекіна, була -13°C, але з урахуванням вітру було набагато холодніше.

– У нас є обмеження по холоду, але я не знаю, чи вони вимірюють також вплив вітру… Якщо FIS каже, що зараз -17° і вітряно, а при вітрі -35°, що тоді робити?, – сказав журналістам тренер шведської команди Андерс Бистроем.

Швед закликав перенести жіночі спринтерські перегони на більш ранній час через низькі температури.

Раніше на погодні умови скаржилася й українська біатлоністка Дар’я Блашко.

– Ніде немає таких умов, у жодній країні світу. На Кубку світу не можу згадати такого, – сказала вона.

Проте українка додала, що для неї буде цікавим випробуванням змагатись у таких умовах.

Тим часом польська ковзанярка Наталія Малишевська, яка була змушена пропустити змагання з шорт-треку на дистанції 500 м у суботу, розповіла, що їй довелося зіткнутися зі страхом та тривогою у пекінському ізоляторі після позитивного тесту на Covid.

– Уже тиждень я живу в страху і цих змінах настрою… Я плачу доти, доки у мене не залишається сліз, і змушую хвилюватися не лише оточуючих, а й себе, – сказала вона.

Тих, хто перебуває в ізоляторі, випускають, якщо у них немає симптомів і двох негативних тестів на Covid з різницею в 24 години. Малишевську зрештою випустили назад до Олімпійського села, після чого повідомили, що сталася помилка та помістили її назад до ізолятора.

– Мені потрібно якнайшвидше повернутися до Олімпійського містечка… Я більше не вірю ні в які тести, ні в які Олімпійські ігри. Для мене це великий жарт, і я сподіваюся, що той, хто цим керує, отримає масу задоволення, – додала Малишевська.

Починаючи з 23 січня понад 350 учасників Ігор, включно з десятками спортсменів, здали позитивні аналізи після прибуття до столиці Китаю. Багато хто досі перебуває в ізоляції, побоюючись, що їхні Ігри закінчилися не розпочавшись.

Один із них – фінський хокеїст Марко Анттіла, команда якого вважає, що спортсмена тримають в ізоляції Covid-19 без жодної причини.

– З медичної точки зору ми знаємо, що така людина більше не заразна, не становить небезпеки для іншої команди… Ці рішення про ізоляцію не засновані на медицині чи науці, це більше культурні та політичні рішення, – сказав фінський лікар Мааріт Валтонен.

Про своє обурення висловились і російські спортсмени. Так, біатлоністка Валерія Васнєцова розповіла про враження від перебування у карантинному готелі.

– У мене болить живіт, я дуже бліда і маю величезні чорні кола навколо очей. Я хочу, щоби все це закінчилося. Я плачу щодня. Я дуже втомилася, – написала спортсменка у себе на сторінці в Instagram.

Валерія Васнєцова також розмістила фотографію того, що, за її словами, було сніданком, обідом та вечерею протягом п’яти днів: таця з їжею, що включає звичайні макарони, апельсиновий соус, шматок м’яса на кістці, кілька картоплин та жодної зелені.

Своєю чергою тренер збірної Німеччини Крістіан Швайгер поскаржився на відсутність гарячої їжі для спортсменів.

– Організація харчування дуже сумнівна, тому що насправді це взагалі не харчування… Я очікував, що Олімпійський комітет здатний забезпечити гарячу їжу. Тут є чіпси, трохи горіхів та шоколаду, і більше нічого, – заявив він.

На скарги відреагували в МОК, заявивши, що їм відомо про повідомлення спортсменів, і вони працюють з Пекіном 2022 року над вирішенням проблем.

Відповідаючи на питання щодо ситуації в карантинних резерваціях для людей з Covid, МОК відповів, що співчуває кожному спортсмену, який не може брати участь у змаганнях через інфекцію Covid-19. Однак карантинні протоколи були введені, щоб забезпечити безпеку Олімпійських ігор