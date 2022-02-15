По итогам 11-го дня Олимпийских игр-2022 в Пекине Норвегия продолжает удерживать лидерские позиции в медальном зачете.

Во вторник на Олимпиаде-2022 разыграли еще девять комплектов наград в семи видах спорта: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, сноубординге и фристайле.

Результаты медального зачета Олимпиады-2022:

Какие страны попали в топ-5

Первое место в рейтинге продолжает занимать Норвегия. Спортсмены этой страны завоевали уже 12 золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград. Второй идет Германия, у которой девять золотых, шесть серебряных и три бронзовых медали.

Второй день тройку лидеров замыкают США. Американцы семь раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Также в их активе шесть серебряных и четыре бронзовых медали.

Четвертой идет Австрия: у них шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали. А пятое место занимают Нидерланды. Олимпийцы этой страны взяли шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

15 февраля будут определены обладатели еще семи комплектов медалей зимних Игр-2022. Олимпиада в Пекине продлится с 4 до 20 февраля 2022 года.

От Украины на этих Играх участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны. За все дни Олимпиады-2022 должны разыграть 109 наград в 15 видах спорта.