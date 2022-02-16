По итогам 11-го дня Олимпийских игр-2022 в Пекине Норвегия продолжает удерживать лидерские позиции в медальном зачете.

В среду на Олимпиаде-2022 разыграли еще восемь комплектов наград в пяти видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжной гонке, фристайле и шорт-треке.

Результаты медального зачета Олимпиады-2022:

Какие страны попали в топ-5

Первое место в рейтинге продолжает занимать Норвегия. Спортсмены этой страны завоевали уже 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград. Второй идет Германия, у которой десять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали.

Третий день тройку лидеров замыкают США. Американцы восемь раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Также в их активе шесть серебряных и четыре бронзовых медали.

Четвертой идет КНР: у них семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. А пятое место занимает Австрия. Олимпийцы этой страны взяли шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

В медальном зачете, по итогам среды, появилась и Украина. Благодаря серебру Александра Абраменко наша олимпийская команда на 23-й позиции.

15 февраля будут определены обладатели еще семи комплектов медалей зимних Игр-2022. Олимпиада в Пекине продлится с 4 до 20 февраля 2022 года.

От Украины на этих Играх участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны. За все дни Олимпиады-2022 должны разыграть 109 наград в 15 видах спорта.