Саша у нас конь, болезнь его не взяла: Аблаев о вспышке Covid и серебре Абраменко

Тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев и наставник новоиспеченного вице-чемпиона Олимпийских игр-2022 в Пекине Александра Абраменко поделился своими эмоциями после суперфинала в лыжной акробатике.

В комментарии Фактам ICTV Аблаев рассказал о нереализованных ожиданиях в Пекине, вспышке коронавируса и прыжке Абраменко.

— Необычайные эмоции. В начале всех соревнований здесь у нас были большие затруднения. Мы не смогли выступить на командных соревнованиях – для нас это было большим ударом. Все эти четыре года я собирал и готовил команду к командным соревнованиям. Для меня очень важно выиграть первые командные соревнования на Олимпиаде. Но, к сожалению, Covid привнес свои коррективы. Мы прилетели со сборов в Пекин из красной зоны в зеленую. Мы все были здоровы. Первые пять дней у всех были отрицательные тесты. А потом просто один за другим начались положительные тесты, и мы не смогли выставить команду.

Мы привезли пять конкурентных спортсменов, которые реально могли бороться не просто за медаль. Каждый день я жил мыслью, чтобы выиграть именно золото на соревнованиях. Но мы не смогли принять участие, потому что нам не хватило спортсменов.

Ребят выпустили в день соревнований из карантина. Они бежали сюда на тренировку. Саша Окипнюк – молодец, квалифицировался. И сегодня он должен был быть в суперфинале, ведь прыгнуть back/double full-double full-full в ноги с небольшой погрешностью – это, по всем подсчетам, минимум 125-124 балла. Но его опустили. К сожалению, с судьями не поспориш, пусть это будет на их совести. Потом отыграемся.

— Замерло сердце, когда у Абраменко было 116 баллов?

— Замерло очень. То есть у меня было такое чувство 50/50, что будет медаль. Я понимал, что это не очень много. Совсем, учитывая те баллы, с которыми выходили в финал и суперфинал. Думаю, наша команда достойно выступила на этих Олимпийских играх. Не все произошло так, как мы хотели, но я думаю, что на 9 из 10 баллов мы сделали.

— На Играх в Пхенчхане вы поставили ранее не выполнявшийся прыжок. Здесь тоже было?

– Да, мы его не выполняли на соревнованиях раньше. Он очень тяжело давался Саше, мы упорно над ним работали. Он уже хотел опустить руки, а я ему говорю: Саша, давай, надо прыгать. Я ему сказал, даже если его не придется выполнять, он поможет тебе совершать более легкие прыжки. Ты станешь увереннее.

Мы прыгали его уже достаточно. Мы закрепили его на последнем контрольно-тренировочном сборе в США. И начали его пробовать буквально на контрольном сборе перед Олимпийскими играми. Он его попрыгал 2-3 дня. Не было ни одного приземления (удачного. – Ред.). И два приземления он показал только сегодня: первое на тренировке, и — во время соревнований. Немного глубокое приземление было, но оно получилось. Я считаю, что судьи его правильно оценили – можно было 118 или 117, но да.

— Как называется этот прыжок?

— Тройное сальто с тремя винтами.

— В команде было много больных коронавирусом, как удалось уберечь Абраменко?

— Знаете, единственный, кто не заболел в нашей команде – это Абраменко, еще наш врач и я. Но Саша у нас лошадь, самая крепкая и сильная. Болезнь его не взяла. У меня тоже была какая-то слабость, сухость в горле, но я понимал, что если еще и я заболею, будет вообще очень плохо. Я говорил себе, что не имею права заболеть. Слава Богу, все обошлось.

— Вы уехали из Украины еще в декабре прошлого года. Выходит, что вы сделали семье и всей стране прекрасный новогодний подарок?

– Мы это сделали вместе. Это награда всей команды, всей страны. Это огромная поддержка и эмоции. Мы всегда чувствовали их.

Фото: НОК, Getty Images