По итогам 13-го дня Олимпийских игр-2022 в Пекине Норвегия продолжает удерживать лидерские позиции в медальном зачете.

В четверг на Олимпиаде-2022 разыграли еще пять комплектов наград в пяти видах спорта: горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле.

Результаты медального зачета Олимпиады-2022:

Какие страны попали в топ-5

Первое место в рейтинге продолжает занимать Норвегия. Спортсмены этой страны завоевали уже 14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград. Второй идет Германия, у которой десять золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

Четвертый день тройку лидеров замыкают США. Американцы восемь раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Также в их активе восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

На четвертое место поднялась Швеция: у нее семь золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медалей. А пятое место занимает КНР. Олимпийцы этой страны взяли семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.

Украина в медальном зачете осталась на 23-й позиции. Единственную медаль в копилку нашей команды завоевал фристайлист Александр Абраменко.

15 февраля будут определены обладатели еще семи комплектов медалей зимних Игр-2022. Олимпиада в Пекине продлится с 4 до 20 февраля 2022 года.

От Украины на этих Играх участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны. За все дни Олимпиады-2022 должны разыграть 109 наград в 15 видах спорта.