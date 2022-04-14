Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков поделился предстоящими планами национальной команды.

В частности, он рассказал, что вскоре сине-желтые начнут подготовку к отборочному матчу плей-офф отбора к чемпионату мира-2022 против сборной Шотландии.

— Мы планируем собраться 28 апреля. А как будет – не будем загадывать. Я планирую собраться 28 апреля без легионеров. Может быть, президент УЕФА нам в этом поможет. Александер Чеферин этим занимается, хочет нам помочь. Андрей Павелко тоже делает все, что от него зависит. Мы планируем 28 апреля уехать в Европу. Я уже хорошо знаю ребят из Динамо и Шахтера и вижу, что им очень тяжело. Благо, они собрались раньше и будут начинать подготовку не с пустого места, — сказал футбольный специалист.

Недавно вице-президент УАФ Олег Протасов сообщал, что сборная может сыграть два товарищеских поединка перед матчем с Шотландией. На данный момент ведутся переговоры о матчах с командами Франции и Северной Македонии.

Точной даты, когда состоится поединок Шотландия – Украина, пока нет. Это может быть 31 мая или 1 июня.

Источник: Футбол News