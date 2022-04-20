Сборная Украины по хоккею одержала самую большую победу за 12 лет

Сборная Украины по хоккею разгромила команду Хорватии в рамках подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1В.

Товарищеская игра в Будапеште завершилась со счетом 11:0 в пользу сине-желтых.

Для сборной Украины это самая большая победа с 2010 года, когда на чемпионате мира сине-желтые разгромили команду Сербии со счетом 15:2.

Украина – Хорватия – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B пройдет в польском Катовице с 26 апреля по 1 мая. Соперниками Украины станут команды Эстонии, Польши, Японии и Сербии.

До старта ЧМ у национальной команды под руководством тренера Вадима Шахрайчука запланированы еще два товарищеских матча.

В предыдущем товарищеском матче наша команда уступила в спарринге сборной Венгрии со счетом 3:1.

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Фото: Федерация хоккея Украины