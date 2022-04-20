Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Спорт

Сборная Украины по хоккею одержала самую большую победу за 12 лет

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна України з хокею

Сборная Украины по хоккею разгромила команду Хорватии в рамках подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1В.

Товарищеская игра в Будапеште завершилась со счетом 11:0 в пользу сине-желтых.

Для сборной Украины это самая большая победа с 2010 года, когда на чемпионате мира сине-желтые разгромили команду Сербии со счетом 15:2.

Украина – Хорватия – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B пройдет в польском Катовице с 26 апреля по 1 мая. Соперниками Украины станут команды Эстонии, Польши, Японии и Сербии.

До старта ЧМ у национальной команды под руководством тренера Вадима Шахрайчука запланированы еще два товарищеских матча.

В предыдущем товарищеском матче наша команда уступила в спарринге сборной Венгрии со счетом 3:1.

Читайте
Петраков сместил дату старта сборов сборной Украины и озвучил даты спаррингов

Фото: Федерация хоккея Украины

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка