Сборная Украины по хоккею одержала самую большую победу за 12 лет

Сборная Украины по хоккею разгромила команду Хорватии в рамках подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1В.
Товарищеская игра в Будапеште завершилась со счетом 11:0 в пользу сине-желтых.
Для сборной Украины это самая большая победа с 2010 года, когда на чемпионате мира сине-желтые разгромили команду Сербии со счетом 15:2.
Украина – Хорватия – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)
Чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B пройдет в польском Катовице с 26 апреля по 1 мая. Соперниками Украины станут команды Эстонии, Польши, Японии и Сербии.
До старта ЧМ у национальной команды под руководством тренера Вадима Шахрайчука запланированы еще два товарищеских матча.
В предыдущем товарищеском матче наша команда уступила в спарринге сборной Венгрии со счетом 3:1.
Фото: Федерация хоккея Украины