Збірна України з хокею здобула найбільшу перемогу за 12 років

Збірна України з хокею розгромила команду Хорватії у межах підготовки до чемпіонату світу у дивізіоні 1В.
Товариська гра у Будапешті завершилася з рахунком 11:0 на користь синьо-жовтих.
Для збірної України це найбільша перемога з 2010 року, коли на чемпіонаті світу синьо-жовті розгромили команду Сербії з рахунком 15:2.
Україна – Хорватія – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)
Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1B відбудеться у польському Катовіце з 26 квітня по 1 травня. Суперниками України стануть команди Естонії, Польщі, Японії та Сербії.
До старту ЧС у національної команди під керівництвом тренера Вадима Шахрайчука заплановані ще два товариські матчі.
У попередньому товариському матчі наші команда поступилася у спарингу збірній Угорщини з рахунком 3:1.
Фото: Федерація хокею України