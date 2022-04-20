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Факти / Спорт

Збірна України з хокею здобула найбільшу перемогу за 12 років

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна України з хокею

Збірна України з хокею розгромила команду Хорватії у межах підготовки до чемпіонату світу у дивізіоні 1В.

Товариська гра у Будапешті завершилася з рахунком 11:0 на користь синьо-жовтих.

Для збірної України це найбільша перемога з 2010 року, коли на чемпіонаті світу синьо-жовті розгромили команду Сербії з рахунком 15:2.

Україна – Хорватія – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1B відбудеться у польському Катовіце з 26 квітня по 1 травня. Суперниками України стануть команди Естонії, Польщі, Японії та Сербії.

До старту ЧС у національної команди під керівництвом тренера Вадима Шахрайчука заплановані ще два товариські матчі.

У попередньому товариському матчі наші команда поступилася у спарингу збірній Угорщини з рахунком 3:1.

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Фото: Федерація хокею України

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