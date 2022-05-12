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Факты / Спорт

Сборная Украины благодаря голам дебютантов обыграла Боруссию М в товарищеском матче

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Боруссія М - Україна

Сборная Украины по футболу провела первый матч в 2022 году. Подопечные Александра Петракова обыграли менхенгладбахскую Боруссию в товарищеской встрече. Игра прошла на арене Боруссия Парк и завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Счет в матче отрыл дебютант сборной Михаил Мудрик уже на девятой минуте. Вингер Шахтера открылся на разрезную передачу от Сергея Сидорчука, опередил защитника и вратаря, после чего отправил мяч в пустые ворота.

Жеребцы смогли отыграть мяч и установить паритет еще до перерыва. Ошибкой Ефима Конопли воспользовался ирландский хавбек Боруссии Конор Носс.

Во втором тайме Украина и Боруссия провели ряд замен и создали несколько моментов. А вот решающую точку во встрече поставил еще один дебютант Александр Пихаленок, пробивший из-за пределов штрафной — 2:1.

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В этой встрече в футболке сборной Украины вышли только игроки, представляющие клубы УПЛ. Легионеры присоединятся к лагерю национальной команды после завершения внутренних чемпионатов и турниров, в которых участвуют их клубы.

Следующий спарринг сборная Украины проведет 17 мая против клуба Серии А Эмполи, а на следующий день встретится с хорватской Риекой.

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Фото: Getty Images

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