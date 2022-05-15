Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина ждет ребенка

Юля Захарченко, редактор ленты
Еліна Світоліна

Украинская теннисистка и бронзовый призер Олимпийских игр Элина Свитолина вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, ждет ребенка.

— С сердцем, переполненным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждем девочку в октябре, — отметила украинская ракетка на своей странице в соцсети Instagram.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Это значит, что лидер сборной Украины пропустит оставшийся теннисный сезон. Последний матч украинская ракетка отыграла еще в марте, а затем взяла перерыв, который объяснила проблемами со спиной.

Тогда Свитолина заявила, что не будет играть на турнире Большого шлема. Первая ракетка Украины объяснила, что посетит турнир только как зрительница, потому что не готова к выступлениям. Одной из причин она назвала моральное состояние из-за полномасштабной войны в Украине и ракетные удары по Одессе, в которой она родилась.

В июле 2021 года теннисисты Свитолина и Монфис стали мужем и женой. Торжественная свадебная церемония состоялась в швейцарском городе Ньон.

Сейчас смотрят

Вскоре после свадьбы спортсменка поменяла фамилию в социальных сетях. Теперь она подписана как Элина Монфис.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка