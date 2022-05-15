Украинская теннисистка Элина Свитолина ждет ребенка

Украинская теннисистка и бронзовый призер Олимпийских игр Элина Свитолина вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, ждет ребенка.

— С сердцем, переполненным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждем девочку в октябре, — отметила украинская ракетка на своей странице в соцсети Instagram.

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Это значит, что лидер сборной Украины пропустит оставшийся теннисный сезон. Последний матч украинская ракетка отыграла еще в марте, а затем взяла перерыв, который объяснила проблемами со спиной.

Тогда Свитолина заявила, что не будет играть на турнире Большого шлема. Первая ракетка Украины объяснила, что посетит турнир только как зрительница, потому что не готова к выступлениям. Одной из причин она назвала моральное состояние из-за полномасштабной войны в Украине и ракетные удары по Одессе, в которой она родилась.

В июле 2021 года теннисисты Свитолина и Монфис стали мужем и женой. Торжественная свадебная церемония состоялась в швейцарском городе Ньон.

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Вскоре после свадьбы спортсменка поменяла фамилию в социальных сетях. Теперь она подписана как Элина Монфис.