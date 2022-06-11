Сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций

Июнь, 11 в 17:57

Сборная Украины обыграла команду Армении в матче третьего тура Лиги наций-2022/23 в дивизионе В в группе 1. Встреча прошла в польском Лодзи на стадионе ЛСК и завершилась со счетом 3:0.

Первая половина встречи прошла при доминировании сине-желтых, о чем подопечные Александра Петракова заявили уже на 7-й минуте матча. Роман Яремчук мог забивать, но нанес слабый удар, с которым справился голкипер соперника Давид Юрченко.

В середине первого тайма Руслан Малиновский пробил, но мяч пролетел выше ворот. Размочить счет пытался и Виктор Цыганков, но его удар парировал голкипер.

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Еще один хороший момент имел Николай Шапаренко, находясь в идеальной позиции, пробил по воротам армян крайне неудачно.

После перерыва Александр Зинченко отпасовал на Малиновского, пробившего немного выше ворот. Но свой наработанный гол в матче хавбек Аталанты все же забил. На 61-й минуте Малиновского на ударную позицию вывел Александр Караваев, после чего Руслан пробил с линии штрафной, отправив мяч в правый нижний угол ворот.

Вскоре Армения чуть не сравняла после того, как Илья Забарный неудачно отправлял мяч по траекторией в свои ворота, но в последний момент Андрей Пятов выбил снаряд подальше от своих ворот.

Удвоил счет во встрече Александр Караваев, пробивший после отскока в нижний угол ворот.

До разгромного счета довел свеженький Виталий Миколенко, отправив мяч с близкой дистанции в ворота Юрченко. Для защитника английского Эвертона это первый гол в футболке сине-желтых.

Таким образом, после двух сыгранных матчей Украина набрала 6 очков и занимает первую строчку в группе 1. В Армении 3 очка в двух сыгранных матчах, в Шотландии сейчас тоже 3 очка (одна встреча). Единственной без очков остается Ирландия после двух игр.

Украина — Армения — 3:0