Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко сойдется на ринге в бою с американцем Джамейном Ортисом.

Бой состоится в рамках вечера бокса в Нью-Йорке на арене Hulu Theater в легендарном комплексе Madison Square Garden.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер. Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1.05. В то время как успех американца оценивается котировкой 9.00. На ничью дают — 26.0.

Начало боя Василий Ломаченко – Джамейн Ортис запланирован не раньше 5:00 по киевскому времени.