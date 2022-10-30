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Факты / Спорт
Мария Степанюк |
Ломаченко — Ортис: текстовая онлайн-трансляция боя

Ломаченко — Ортис: текстовая онлайн-трансляция боя

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко сойдется на ринге в бою с американцем Джамейном Ортисом.

Бой состоится в рамках вечера бокса в Нью-Йорке на арене Hulu Theater в легендарном комплексе Madison Square Garden.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер. Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1.05. В то время как успех американца оценивается котировкой 9.00. На ничью дают — 26.0.

Начало боя Василий Ломаченко – Джамейн Ортис запланирован не раньше 5:00 по киевскому времени.

С начала С конца
Трансляция завершена
06:24 - 30 октября

Василий Ломаченко победил по решению судей – 115:113, 116:112, 117:11.

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06:20 - 30 октября
12 раунд

Этот раунд хорошо провел Ломаченко, но следует отметить и Ортиса, для которого это дебютный 12-раундовый поединок.

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06:19 - 30 октября
11 раунд

Украинец провел две хорошие атаки у канатов. Ортис отвечает все меньше из-за усталости.

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06:14 - 30 октября
10 раунд

Заметна усталость у обоих боксеров. Ортис хорошо поработал в предыдущих раундах и, похоже, Ломаченко спасет от поражения только нокаут.

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06:11 - 30 октября
9 раунд

Ломаченко в начале раунда хорошо попал двойкой. Хотя и не удалось развить успех, но в этом раунде получше был украинец. В конце трехминутки Ортис пошел в атаку, на что Василий ответил.

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06:05 - 30 октября
8 раунд

Ортис начинает все больше пропускать, а его скорость заметно снизилась. Американец завершил раунд хорошей атакой.

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06:01 - 30 октября
7 раунд

Этот раунд и концовка достаточно ровная. Украинец начал активнее, но завершил раунд Ортис.

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05:58 - 30 октября
6 раунд

У Ортиса виднеется гематома под левым глазом. В начале раунда Ломаченко пошел в атаку, но пропустил ответный удар. Украинцу заметно нужно прибавлять в следующих раундах.

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05:54 - 30 октября
5 раунд

Ортис демонстрирует отличную скорость ног, уверенно убегая от атак украинца. Ломаченко пытается поднять собственный темп, но не хватает скорости.

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05:51 - 30 октября
4 раунд

Ортис активнее смотрится на ринге и старается удерживать дистанцию, уверенно защищаясь от ударов Ломаченко.

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