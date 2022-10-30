Просто хотели сделать доброе дело: в Киеве супруги бесплатно учат детей ВПЛ джиу-джитсу

Октябрь, 30 в 13:07

Супруги тренера по джиу-джитсу Вадим и Анастасия Дорош бесплатно учат боевому искусству детей-переселенцев. Спортсмены таким образом поддерживают семьи ВПЛ, потому что сами знают, что такое жизнь в оккупации.

В Макеевке Донецкой области они достигли немалых высот в спорте. Но все же решились, бросить все и уехать, чтобы жить в свободной Украине.

— Пока мы были там, мы ездили на чемпионат Украины через блокпосты. И у нас там было все. Но не было Украины, и поэтому мы решили, что уже достаточно ждать. Мы очень ждали Украины, когда она там наступит. Но не дождались, – говорит Анастасия Дорош.

Продолжить спортивную карьеру в Киеве помог брат Анастасии — чемпион всемирных игр по джиу-джитсу Иван Настенко, к тому времени уже построивший карьеру. Сейчас вместе они развивают это боевое искусство, тренируют около 400 подопечных: юных и взрослых в пяти спортивных клубах.

Сейчас смотрят

Когда из-за полномасштабной войны в Киев хлынула новая волна переселенцев, Вадим и Анастасия положили начало отдельной группе в клубе борьбы BULLTERRIER, где бесплатно тренируют детей-переселенцев. За считанные недели собралась группа из двенадцати воспитанников в возрасте от 5 до 12 лет, из Бердянска, Мариуполя, Курахово, Херсона и других временно оккупированных городов.

— Мы просто хотели сделать хорошее дело. И у нас есть для этого свой зал. Потому мы решили, что можем сделать такую ​​группу для детей. Это отличный опыт и для меня, и для них. Потому что эти детки немного другие, они иначе воспринимают информацию, они стараются больше, я это замечаю во время тренировок, — рассказывает Анастасия.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Джиу-джитсу у Києві (@jiu_jitsu_kyiv)

Тренеры и сами хорошо знают, как спорт помогает преодолеть любой стресс. Таким образом, стремятся помочь детям, которые привыкают к совершенно новой среде.

— Джиу-джитсу – это о борьбе в первую очередь со своими страхами. О борьбе со своими противниками. И джиу-джитсу учит очень верить в свои силы, быть уверенным в себе. Первоочередная цель, когда приходят дети – это выработать у них дисциплину, чтобы они научились слушать тренера, слушать родителей, хорошо себя вести. А потом мы уже работаем по улучшению их физических качеств. Над силой, над выносливостью, над скоростью, а уже переходим к отработкам конкретных приемов, — добавляет Вадим Дорош.

Марина Кучеренко – мама одного из воспитанников группы. Ее семья успела уехать из Мариуполя, пока россияне не стерли город в пепел. Приехав в Киев, для восьмилетнего сына Максима родители, прежде всего, начали искать школу и спортивную секцию.

— Когда мы были там в оккупации – одна мысль о том, что мой ребенок сидит на оккупированной территории и будущего у ребенка там нет – мотивирует, что надо ехать. И потому мы поехали в Киев. Когда сын вышел после первой тренировки с вопросом: когда следующая тренировка — это для меня был показатель, — говорит Марина.

Каждый из родителей воспитанников переживал, чтобы война не отняла у детей возможность всесторонне развиваться. Здесь пригодилось именно джиу-джитсу.

— Я помню, как нам было тяжело, когда мы переехали, мы ведь тоже переселенцы. Когда мы переехали в Киев, был достаточно такой трудный путь у нас, поэтому хотелось помочь пройти этот путь – семьямм и детям, которые переехали. Очень приятно было слышать отзывы от родителей, когда они говорили: Очень благодарю Вас, ведь случалось, что у нас нечем было заплатить за квартиру, а Вы так много делаете для детей, — рассказывает Вадим.

Именно сейчас тренеры ищут спонсоров, чтобы одеть воспитанников в кимоно, как положено по всем традициям боевого искусства. И несмотря на то, что дети занимаются только второй месяц, говорят: не за горой первые соревнования. Ведь их способности могут позавидовать и взрослые.

Фото: jiu_jitsu_kyiv